Петербуржцев предупредили о мошенничестве с субсидией на погашение ипотеки

Пользователям предлагают оформить "положенную семьям с детьми субсидию для частичного погашения ипотеки".

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти граждан предупредили о том, что мошенники стали использовать тему государственной поддержки семей для доступа к личным данным и учетным записям.

В интернете и мессенджерах появляются рекламные объявления и каналы, похожие на официальные ресурсы банков или госсервисов. Пользователям предлагают оформить "положенную семьям с детьми субсидию для частичного погашения ипотеки". Для подачи заявки нужно перейти по ссылке и авторизоваться через "Госуслуги". Данные, введенные на таком сайте, попадают к аферистам.

Полиция просит не переходить по рекламным ссылкам с предложениями оформить выплаты и субсидии и проверять сведения о мерах поддержки только на официальных порталах.

Если предложение о выплате или субсидии вам неизвестно – сначала самостоятельно уточните условия ее предоставления через официальный источник. Пресс-служба МВД России

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Фото: Piter.TV