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Петербуржцев предупредили о мошенничестве с субсидией на погашение ипотеки
Сегодня, 9:09
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Петербуржцев предупредили о мошенничестве с субсидией на погашение ипотеки

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Пользователям предлагают оформить "положенную семьям с детьми субсидию для частичного погашения ипотеки".

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти граждан предупредили о том, что мошенники стали использовать тему государственной поддержки семей для доступа к личным данным и учетным записям. 

В интернете и мессенджерах появляются рекламные объявления и каналы, похожие на официальные ресурсы банков или госсервисов. Пользователям предлагают оформить "положенную семьям с детьми субсидию для частичного погашения ипотеки". Для подачи заявки нужно перейти по ссылке и авторизоваться через "Госуслуги". Данные, введенные на таком сайте, попадают к аферистам. 

Полиция просит не переходить по рекламным ссылкам с предложениями оформить выплаты и субсидии и проверять сведения о мерах поддержки только на официальных порталах. 

Если предложение о выплате или субсидии вам неизвестно – сначала самостоятельно уточните условия ее предоставления через официальный источник. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее на Piter.TV: мошенники ищут в социальных сетях жертв фотографии покупок и геопозиции. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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