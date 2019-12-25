Цимбалинский путепровод готов на 70%

В следующем году дорожники приступят к укладке двуслойного асфальтобетонного покрытия на самом путепроводе и всех съездах, после чего сформируют окончательное дорожное полотно.

На юге Петербурга продолжается масштабная реконструкция Цимбалинского автодорожного путепровода. Общая строительная готовность объекта достигла порядка 70%. Пресс-служба Смольного сообщает о завершении ключевого этапа работ – надвижки металлоконструкций правого и левого направлений над железнодорожными путями. В данный момент строители опускают левое направление на опоры. Всего из запланированных 5200 тонн смонтировано около 4200 тонн металлоконструкций пролетов.

Также завершено строительство съезда на улицу Цимбалина, для которого была возведена подпорная стенка высотой 12 метров и отсыпано 25 тысяч кубометров песка. На площади 3600 кв. метров уложен верхний слой основания дороги толщиной 7 сантиметров (570 тонн крупнозернистой асфальтобетонной смеси), который обеспечивает высокую устойчивость к деформациям. Съезд со стороны улицы Белы Куна готов на 60%; возведение его подпорной стенки и устройство насыпи планируется закончить до конца текущего года. Кроме того, до конца 2026 года будет возведена последняя, восьмая опора сооружения.

В следующем году дорожники приступят к укладке двуслойного асфальтобетонного покрытия на самом путепроводе и всех съездах, после чего сформируют окончательное дорожное полотно. Реконструкция позволит улучшить транспортное сообщение между Невским и Фрунзенским районами города. За счет перераспределения потоков снизится нагрузка на соседний Невский путепровод, а новые габариты сооружения обеспечат пропуск поездов строящейся высокоскоростной магистрали "Санкт-Петербург — Москва". Работы ведутся в рамках одного из десяти приоритетов развития города "Удобный общественный транспорт".

Открытие рабочего движения по обновленному путепроводу запланировано на 2027 год.

Ранее мы сообщили о том, что в етербурге появится улица имени легендарного автогонщика Андрея Нагеля.

Фото: Правительство Петербурга