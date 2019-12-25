Маргарита Симоньян сняла траур по умершему год назад Тиграну Кеосаяну

Впервые за долгое время главред RT появилась на публике в светлом платье.

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян после годовщины смерти супруга Тиграна Кеосаяна завершила траур по нему. Об этом журналистка рассказала в комментарии ИС "Вести".

В эфире передачи Симоньян появилась в платье зеленого оттенка. До этого она долгое время выходила на публику только в черных образах.

Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года, ему было 60 лет. В годовщину смерти режиссера на Кунцевском кладбище был установлен памятник в его честь. Композиция выглядит как режиссерское кресло, на спинку которого наброшена куртка.

Еще одним памятником Маргарита Симоньян назвала премию имени супруга, которую вручают людям, спасшим других с риском для собственной жизни. Награду в размере одного миллиона рублей уже получили 30 человек по всей стране, среди них дворник из Санкт-Петербурга. Мужчина поймал выпавшего из окна седьмого этажа мальчика в феврале 2026 года.

Фото: Telegram / Маргарита Симоньян