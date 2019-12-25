"Динамо-СПб" обыграло "Балтику-2" и одержало вторую победу подряд

Гости несколько раз были близки к тому, чтобы сравнять счёт.

Петербургское "Динамо" одержало победу над "Балтикой-2" в матче 25-го тура LEON-Первенства Второй лиги Б. Встреча на стадионе "Кировец" завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол футболисты забили в начале матча. На 7-й минуте после подачи Александра Масалова со штрафного мяч отскочил к Дмитрию Бородину. Полузащитник не стал обрабатывать передачу и с первого касания отправил мяч в сетку ворот калининградской команды.

После перерыва "Балтика-2" заметно прибавила и стала чаще атаковать. Гости несколько раз были близки к тому, чтобы сравнять счёт. Тимофей Щелкунов пробил вдоль ворот с острого угла, а в другом эпизоде Максим Полковников, пытаясь прервать передачу Руслана Славина, едва не отправил мяч в собственные ворота. Георгий Королёв успел среагировать и выручил петербуржцев.

В концовке матча "Динамо" удалось снизить давление соперника и сохранить минимальное преимущество. Финального штурма "Балтика-2" организовать не смогла. Для петербургской команды эта победа стала второй подряд. После 25-го тура "Динамо-СПб" набрало 48 очков.

Следующую игру команда проведёт 4 октября в Вологде против местного "Динамо". Начало встречи запланировано на 15:00.

Фото: ФК "Динамо-СПб"