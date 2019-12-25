В Петербурге будут судить организаторов незаконной экскурсии по крыше

Им вменяют п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего, 25-летнего и 31-летнего мужчин, которым вменяют п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Следствие утверждает, что в августе фигуранты организовали экскурсию по крыше дома на Большой Морской улице для двух человек. За это им заплатили. Обвиняемые не обладали специальными познаниями в сфере оказания и проведения экскурсионных прогулок, а также не имели средств индивидуальной защиты и спасения.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, как видеонаблюдение защищает петербургские крыши от прогулок. Современные системы способны фиксировать не только совершенное нарушение, но и заранее выявлять признаки возможного проникновения.

Фото: Piter.TV