Петербуржцы получили 7 лет колонии и штрафы по 12 миллионов за браконьерство и взятку в Карелии

В ходе следствия для обеспечения исполнения приговора на их имущество стоимостью более 55 миллионов рублей был наложен арест.

Суд в Петрозаводске вынес приговор двум петербуржцам, которые занимались незаконным выловом рыбы и попытались дать взятку сотруднику полиции. Одному из мужчин назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, другому – 7 лет и 1 месяц. Кроме того, каждого осужденного оштрафовали на 12 миллионов рублей.

Преступление произошло в сентябре 2025 года. Тогда 65-летний петербуржец вместе с сообщниками незаконно ловил лосося в Онежском озере. При возвращении домой его автомобиль с катером на прицепе остановил инспектор ДПС. В машине полицейские обнаружили и изъяли незаконный улов, после чего мужчин доставили в отдел.

Чтобы вернуть имущество и избежать уголовного преследования, задержанные решили дать взятку исполняющему обязанности начальника районного отдела полиции. В ноябре 2025 года они передали ему 600 тысяч рублей. Однако полицейский действовал в рамках оперативного эксперимента: момент передачи денег зафиксировали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Как сообщили в следственном отделе по Петрозаводску СУ СК России по Республике Карелия, подсудимые признали вину лишь частично. В ходе следствия для обеспечения исполнения приговора на их имущество стоимостью более 55 миллионов рублей был наложен арест.

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Фото: Piter.TV