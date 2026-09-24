Банкоматы Сбера проверяют здоровье петербуржцев

Снять деньги, оплатить услуги — и заодно проверить здоровье. В Петербурге появились инновационные банкоматы Сбера, которые за 30 секунд оценят состояние организма. Один из таких установлен в торговом комплексе «Невский» на проспекте Большевиков, 18.

Наталия Липская, корреспондент:

Это не обычный банкомат. Перед нами — многофункциональная точка обслуживания Сбера. Здесь можно не только снять или внести деньги, но и пройти экспресс-оценку здоровья. Как он работает — сейчас проверим.

Всё просто: нужно посмотреть в камеру — и через 30 секунд устройство оценит состояние здоровья. Функция доступна для всех совершеннолетних пользователей Сбера. Экспресс-мониторинг основан на технологиях искусственного интеллекта и фотоплетизмографии — камера фиксирует незаметные глазу изменения кровенаполнения сосудов, а алгоритмы анализируют полученный сигнал.

Наталия Липская, корреспондент:

Банкомат оценивает 14 параметров. Пульс — помогает оценить работу сердечно-сосудистой системы. Если пульс регулярно выходит за пределы нормы без очевидных причин, это может быть поводом для обращения к специалисту.

Повышенный уровень стресса и усталости может свидетельствовать о скрытых проблемах со здоровьем. Поэтому важно регулярно отслеживать эти показатели. Банкомат оценивает индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, а также показатели, связанные с уровнем глюкозы и риском развития нарушений углеводного обмена. Это особенно важно, поскольку многие метаболические нарушения долгое время протекают практически бессимптомно, и чем раньше на них обратить внимание, тем проще будет проходить дальнейшее лечение.

Результаты экспресс-оценки и рекомендации сохраняются в личном кабинете СберЗдоровье. Важно помнить, что банкомат не ставит диагнозы, он лишь помогает обратить внимание на показатели, которые могут потребовать дополнительной проверки. Если результаты вызывают вопросы, следующий шаг — консультация специалистов и полноценное обследование.