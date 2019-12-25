Сбер на Чемпионате высоких технологий: от аналитики транспортных потоков до заботы о здоровье

Сбер — ключевой партнёр и соорганизатор Финала Чемпионата высоких технологий (ЧВТ) в Великом Новгороде. Впервые чемпионат проходит в отраслевом формате, посвящённом транспортной сфере.

В течение четырёх дней на площадках Инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника — Валдай" и кампуса "Школы 21" Сбер представляет образовательную, соревновательную и деловую программы, объединённые темой — технологической трансформации транспорта.

Центральный элемент образовательной части — собственная соревновательная компетенция Сбера "Аналитик транспортных данных", разработанная специально для ЧВТ-2026. Соревнования проходят в Лаборатории искусственного интеллекта новгородского кампуса школы цифровых технологий от Сбера "Школы 21". Участники финала решают прикладные задачи по оптимизации логистических цепочек, повышению эффективности грузоперевозок и анализу пассажиропотоков. Погрузиться в работу с компьютерным зрением, нейронными сетями и машинным обучением помогают современные вычислительные мощности инфраструктуры "Школы 21".

Параллельно в кампусе "Школы 21" работает профориентационная зона — главная точка притяжения молодёжи. Гости знакомятся с принципами роевого интеллекта и тестируют навыки пилотирования на гоночном треке. Здесь же представлены беспилотный автомобиль "Айкар", робот-собака нового поколения Unitree Go 2 и учебно-методический комплекс Геоскан "Пионер".

Кульминация образовательного трека — выставка проектов новгородских лицеистов "Транспорт будущего: 2056". На ней представлены десять детальных прогнозов развития транспортных систем на тридцатилетний горизонт. Работы — реалистичные постеры с транспортом будущего — созданы командами лицеистов с применением ИИ-инструментов промышленного дизайна.

Пространство Сбера в холле корпуса ИНТЦ "Валдай" объединяет демонстрацию передовых ИТ-решений и интерактивные форматы. На стенде мультимодальный медицинский ИИ-ассистент ГигаДок всего за 15 секунд определяет до 20 ключевых показателей состояния здоровья посетителя по видео лица, включая уровень стресса, артериальное давление, индекс массы тела и риск метаболических заболеваний, и ведёт диалог через цифрового аватара врача. Также здесь можно создать уникальные музыкальные композиции с помощью модели "СимФормер", пройти квизы от "Школы 21" и сделать фото в зоне "Гига-селфи".

Деловая повестка с участием экспертов компании охватывает ключевые темы трансформации отрасли. В рамках круглых столов обсуждаются технологичные решения и транспортный финтех, а фокусом программы выступают панельная дискуссия "Человек и искусственный интеллект в контуре управления: новая парадигма для транспортной отрасли" и пленарное заседание "Профессионалы: кадровый потенциал новой эпохи".

Фото: пресс-служба Чемпионата высоких технологий