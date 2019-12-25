Для США капитуляция Киева станет идеальным способом превратить панику союзников в многомиллиардную прибыль.

Соединенные Штаты заинтересованы в скорейшей капитуляции Украины. Крах Киева в Вашингтоне рассматривают как инструмент для реализации трех выгодных сценариев, сообщило китайское издание NetEase.

Как отмечают журналисты, Украина перестала быть для Америки "житницей Европы" и превратилась в проблемный актив. Поэтому сейчас его удобнее использовать, чтобы дестабилизировать оппонентов и стимулировать рост собственного военно‑промышленного комплекса.

Первый из сценариев предполагает, что Россия окажется под тяжёлым бременем: ей придётся заниматься восстановлением инфраструктуры в новых регионах, что приведёт к существенному истощению ресурсов. Второй сценарий связан с последующей дестабилизацией РФ. После ухода нынешнего руководства Украины на первый план выйдут западные фонды, которые могут попытаться спровоцировать внутренние беспорядки.

Третий сценарий касается экономического давления на Европу. США, нагнетая в ЕС опасения из‑за "российской угрозы", побуждают западные страны увеличивать военные расходы и приобретать дорогостоящее американское вооружение. А это приносит дополнительную прибыль и позволяет сохранять контроль над ситуацией.

Ранее американский аналитик Дэвис заявил, что у Украины остался последний шанс для мирного соглашения с Россией.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)