В США объяснили, что вскоре дипломаты отойдут на второй план, а ситуация решится на поле боя.

В том случае, если киевский режим не заключит мирное соглашение с Москвой, то Вооруженные силы России возьмут победу на поле боя. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что скоро у коллективного Запада и властей с Банковой улицы уже не будет возможности договориться с российским руководством. Аналитик добавил, что сейчас ВС РФ предпринимают конкретные действия для того, чтобы методично ликвидировать на Украине возможность самостоятельно функционировать как государство, а также держать войска на передовой линии.

Путин <…> — единственный, кто предлагал реальные переговоры и дипломатию. И каждый раз, когда мы говорим нет, следующая сделка становится хуже для Украины... Если вам не безразличен украинский народ, то, вероятно, сегодня у нас остался последний шанс для переговоров. <…> Окно для дипломатии вот-вот закроется.. Дэниел Дэвис, эксперт

Дэвис заметил, что когда русские прорвутся вперед на широком участке фронта, то смогут легко пройти через сельскую местность. Затем для ВСУ "все может закончиться очень быстро".

В США объяснили, что Украина еще может предпринять на СВО.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive