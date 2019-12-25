Ипотечный бум досрочных выплат: эксперт рассказал, почему спешка с закрытием кредита может привести к убыткам

Эксперт выделил пять главных ошибок, которые совершают россияне при досрочных выплатах.

На фоне рекордного роста досрочных погашений ипотеки — по данным ЦБ только за первый квартал 2026 года россияне направили на эти цели 380 млрд рублей — стремление граждан поскорее избавиться от долгового бремени часто оборачивается финансовыми потерями. Как рассказал Piter.tv руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, попытка закрыть жилищный кредит любой ценой без понимания механики начисления процентов лишает заемщиков ощутимой доли выгоды. Эксперт выделил пять главных ошибок, которые совершают россияне при досрочных выплатах.

Первая и самая частая — ожидание точной даты планового платежа из-за страха "сгорания" процентов. На самом деле банк начисляет их ежедневно за фактическое пользование средствами, поэтому внести деньги можно в любой день. Разница заключается лишь в распределении суммы: при переводе в промежуточную дату банк сначала удержит накопившиеся проценты, а остаток направит на тело кредита. Математически наиболее эффективно вносить средства сразу после планового списания , так как долг уменьшается быстрее, снижая базу для дальнейшего начисления процентов.

Вторая ошибка — накопление крупной суммы для разового взноса вместо регулярных небольших перечислений. Поскольку проценты начисляются на остаток задолженности каждый день, сохранение прежнего объема долга играет против заемщика. Пять тысяч рублей, внесенные сегодня, сократят итоговую переплату сильнее, чем 20–30 тысяч через полгода, поэтому небольшие, но систематические транши экономят на дистанции в десятилетия куда больше денег.

Третий просчет связан с иллюзией автоматического пересчета графика: многие просто переводят деньги на счет, ожидая снижения платежа. По словам Овечкина, средства так и останутся лежать без движения, пока заемщик не подаст электронное заявление в приложении или офисе, выбрав опцию сокращения срока или размера регулярного взноса.

Четвертое заблуждение — уверенность в том, что досрочные выплаты одинаково выгодны на любом этапе. При аннуитетной схеме в первые 3–5 лет заемщик выплачивает преимущественно проценты, и именно в начале срока каждая внесенная сумма дает колоссальную экономию. Если же за плечами уже 15 лет из 20, ускоренное погашение теряет прежний экономический смысл, так как основные проценты банку фактически уже отданы.

Наконец, пятая ошибка — досрочное закрытие недорогого займа в ущерб доходным сбережениям. При наличии льготной ипотеки под 6–8% годовых и высоких ставок по депозитам психологическое стремление поскорее закрыть долг нерационально: размещение свободных денег на вкладе принесет дополнительный доход на разнице ставок и сохранит финансовую подушку безопасности.

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Фото: Piter.tv (архив)