Девушка ранила потерпевшего в грудь.

В отношении девушки, подозреваемой в тяжком преступлении на Васильевском острове, возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, 22 ноября примерно в 02:00 в полицию обратился местный житель, заявивший о том, что в квартире на 6-й линии В. О. его друг упал на нож и потерял сознание. Была задержана 21-летняя злоумышленница, напавшая на 20-летнего знакомого. Она ранила потерпевшего в грудь.

Молодого человека госпитализировали в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, заключили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивиста из поселка Назия подозревают в убийстве отца. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Фото: Piter.TV