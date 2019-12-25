Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Оперативники задержали жителя поселка Назия, подозреваемого в убийстве отца. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне днем в полицию Кировского района поступила информация от женщины о том, что в своем доме она обнаружила тело супруга с ножевыми ранениями. На месте преступления по горячим следам поймали 33-летнего сына погибшего.

Предварительно, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ударил 55-летнего родственника ножом в область живота. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Задержанного неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове девушка ранила друга ножом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV