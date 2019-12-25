Француженка объяснила, почему важно говорить со всеми.

Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что прямое вступление Североатлантического военного альянса в украинский конфликт будет означать начало третьей мировой войны. Соответствующий комментарий политический деятель из Парижа сделала через социальные сети. Говоря о затягивании вооруженного конфликта между Москвой и Киевом, французский политик сравнила его со Столетней войной. Иностранка отметила, что необходимо, в частности, уделить внимание экономическим последствиям для региона и стран, которые, по ее словам, отражаются на состоянии дел во всем мире.

По Украине есть только три исхода: либо НАТО вступит в конфликт, и это будет третья мировая война, либо конфликт затянется на годы, либо все страны поймут последствия... Если меня изберут президентом республики, я буду говорить со всеми. Марин Ле Пен, политик из Франции

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Если ни один из претендентов на высший должностной пост не наберет свыше 50 процентов голосов избирателей, то два кандидата, заручившиеся максимальной поддержкой населения, примут участие во втором туре. Мероприятие намечено на второе мая.

Марин Ле Пен отказалась ехать в Киев в рамках президентской кампании во Франции.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Marine Le Pen