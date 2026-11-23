Позже спортсмен вернулся в отель в Барранкилье.

Бывший игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Леандро Паредес потерял сознание во время интервью. Инцидент произошел после победы команды "Бока Хуниорс" в финале Южноамериканского кубка. Соответствующее заявление сделали журналисты местного издания "Петербургский дневник" со ссылкой на данные информационного агентства "РИА Новости". По данным СМИ, случай зафиксирован в колумбийском городе Барранкилье. Там аргентинский клуб переиграл бразильских оппонентов из "Атлетико Минейро" с результатом 2:0.

Известно, что 32-летний спортсмен Леандро Паредес вышел на поле в стартовой составе. Однако на 53-й минуте его заменили из-за ухудшившегося самочувствия. После финального свистка игрок отвечал на вопросы журналистов, но неожиданно упал перед камерами. СМИ утверждают, что причиной такого происшествия мог стать жаркий и влажный климат Барранкильи. Футболиста сразу же госпитализировали. Затем мужчина вернулся в расположение команды. Клуб опубликовал видеозапись, на котором Леандро Паредес возвращается к себе в отель.

Напомним, что Леандро Паредес является воспитанником "Боки". В составе "Зенита" иностранец провел 61 матч. Еу удалось забить десять мячей за петербургскую команду, а также с ней он стал чемпионом России в сезоне-2018/2019 годов.

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Фото: Instagram* / leoparedes20, sepica.tsa

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