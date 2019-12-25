Женщине трижды отказывали в назначении ежемесячных денежных выплат.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите семей с детьми. Установлено, что женщине, которая воспитывает семилетнего сына и девятилетнюю дочь, три раза отказывали в назначении ежемесячных денежных выплат, сообщило надзорное ведомство 23 ноября.

По данным прокуратуры, такие решения принимались в связи с тем, что в заявлениях отсутствовала некоторая информация. При этом уполномоченный орган мог получить сведения в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Прокурор обратился в суд с иском об обязании назначить пособие на каждого ребенка. Требования удовлетворили: потерпевшей выплачивают денежные средства, предусмотренные законом.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура встала на защиту петербурженки, пострадавшей при торможении автобуса. В пользу женщины хотят взыскать 700 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV