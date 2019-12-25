Сергей Чирков объяснил, какие нововведения ждут страну.

на российской территории пенсию в 2027 году будут получать 43 миллиона человек. Соответствующие данные презентованы общественности в тексте проекта федерального бюджета Социального фонда России (СФР). Документ представил его глава Сергей Чирков, выступая на заседании Комитета Государственной думы по бюджету и налогам. Эксперты отмечают, что в 2027 году СФР перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий населению. Пенсии планируется индексировать дважды. Речь идет о первом февраля на 6,8 процентов и первом апреля на 3,3 процента.

Согласно данным СФР, по состоянию на первое октября 2026 года, количество пенсионеров по стране составило 40,5 миллионов граждан. Из них работающих пожилых людей - 8,5 миллионов человек.

В ГД предложили не повышать стоимость покупки пенсионных баллов в 2027 году.

Фото: Piter.tv