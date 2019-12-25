В Кремле пояснили, когда США, Украина и РФ снова соберутся для обсуждения регионального кризиса.

Москва рассчитывает на то, что новый раунд переговоров по мирному урегулированию украинского вооруженного конфликта состоится в обозримой перспективе. Соответствующее заявление журналистам от 22 ноября сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил прессе, что речь шла о трехстороннем рабочем контакте.

В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений - да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков согласился с Трампом, что РФ способна действовать жёстче на Украине.

Фото: пресс-служба Кремля