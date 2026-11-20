Замглавы МИД РФ объяснил, как наша страна может взаимодействовать с европейскими странами по урегулированию украинского вооруженного конфликта.

Возможный приезд официальных представителей Великобритании, Франции и Германии в составе "евротройки" в Москву в настоящее время находится на стадии проработки. Соответствующее заявление сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков. Такой комментарий журналистам газеты "Петербургский дневник" дипломат сделал перед началом пленарного заседания Международного молодёжного форума стран БРИКС в Мариинском дворце от 20 ноября.

Что касается трёхстороннего формата – в том виде, как он практиковался, включая недавнюю встречу в Абу-Даби, то соответствующей договорённости, понимания нет. Сергей Рябков, глава МИД РФ

Стал известен состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби.

Фото: Piter.tv