Стал известен состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби

Возглавляет делегацию от России Владимир Мединский.

Переговорная российская группа в Абу-Даби включает пять членов делегации и шесть экспертов. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на собственный источник. В СМИ уточнили, что делегацию из Москвы возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В состав делегации назначены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков.

В качестве экспертов в делегацию от нашего государства входят заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба Вооруженных сил РФ Александр Зорин, первый заместитель руководителя службы и по совместительству руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, заместитель начальника Управления президента Владимира Путина по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская. Также будут присутствовать на мероприятии директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями при внешнеполитическом ведомстве Олег Постников.

Стало известно время начала переговоров в Абу-Даби.

Фото: Piter.tv