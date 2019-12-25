Стало известно время начала переговоров в Абу-Даби

СМИ узнали информацию о старте нового этапа переговорного процесса между США, РФ и Украиной.

Трехсторонние переговоры между российской, украинской и американской делегациями в Абу-Даби начнутся в 10:50 по московскому времени. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал собственный источник.

Переговоры начнутся сегодня в 11:50 по местному времени. собеседник СМИ

Как уведомил "Интерфакс" пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, в состав делегации от нашего государства вновь попали заместитель главы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков. Среди новых участников мероприятия заявлен заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский.

Премьер Норвегии призвал Европу к переговорам с Россией.

Фото: Piter.tv