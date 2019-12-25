Йонас Гар Стёре считает, что лидерство должны продемонстрировать британские, французские и немецкие элиты.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что европейским политическим элитам следует вести переговоры с российским руководством, иначе украинский вооруженный конфликт может не закончиться. Соответствующее заявление иностранный представитель из Осло сделал в интервью западному изданию Politico. Эксперт прокомментировал СМИ свой телефонный разговор с лидером Кремля Владимиром Путиным, который состоялся в преддверии новых переговоров делегаций в Абу-Даби.

Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия. Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии

В то же время Стёре подчеркнул, что, по его мнению, Западный политик считает, что возглавить региональный диалог должна "евротройка" (Великобритания, Франция и Германия).

L"AntiDiplomatico: разговор Путина со Стуббом и Стёре ударил по авторитету Каллас.

Фото: YouTube / nhovideo