Портрет академика появился на одном из зданий Каменноостровского проспекта.

Световая проекция портрета академика Дмитрия Лихачёва появилась на фасаде здания на Каменноостровском проспекте, 26–28, в Петербурге. Акцию организовали к 120-летию со дня рождения учёного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Лихачёв был исследователем древнерусской литературы с мировым именем и оказал значительное влияние на формирование культурного облика города.

По словам главы Петербурга, память о выдающихся деятелях помогает сохранять связь поколений и передавать культурные традиции. Проекция будет включаться вместе с вечерним освещением и останется на здании до 30 ноября.

Фото: пресс-служба Смольного