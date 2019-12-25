В Мариинском театре вручат XI Национальную оперную премию "Онегин".

XI церемония вручения Национальной оперной премии "Онегин" пройдёт 28 ноября на исторической сцене Мариинского театра в Петербурге. В этом году за награды поборются представители 12 театров из десяти регионов России, а также 18 солистов.

О предстоящем событии сообщил губернатор Александр Беглов в своём официальном канале в мессенджере Max. Часть программы вечера посвятят 150-летию Союза театральных деятелей.

Беглов отметил, что вручение премии стало традицией для Петербурга. По его словам, проведение церемонии в Мариинском театре подчёркивает значение города как одного из центров музыкальной и театральной культуры. Дополнительную значимость событию, как заявил губернатор, придаёт Год петербургской культуры.

Среди номинантов — постановки Михайловского театра, Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, "Геликон-оперы" и других театральных коллективов.

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