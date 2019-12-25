Более 3,6 млн жителей города проверили здоровье по полису ОМС.

Более 3,6 млн жителей Петербурга прошли диспансеризацию в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Профилактические обследования проводят бесплатно по полису ОМС. Они позволяют выявлять на ранних стадиях сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, диабет и другие опасные нарушения здоровья.

Программа диспансеризации постепенно расширяется. С 1 сентября в перечень доступных обследований включили проверку репродуктивного здоровья.

Параллельно в медицинских учреждениях обновляют оборудование, а также работают над сокращением сроков записи на приём и оказания помощи. Эти меры реализуют в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Одна из его целей — увеличить ожидаемую продолжительность жизни петербуржцев до 78 лет к 2030 году.

Записаться на диспансеризацию можно через службу 122, чат-бот в мессенджере Max, портал "Госуслуги", сайт "Здоровье петербуржца", в офисе МФЦ или по телефону поликлиники.

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Фото: Piter.TV