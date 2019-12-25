В Петербурге закроют единственный центр оформления льготных проездных БСК.

В Петербурге с 30 ноября временно закроют Центр изготовления льготных бесконтактных смарт-карт. Он расположен в Чернорецком переулке, дом № 3, рядом со станцией метро "Площадь Александра Невского — 2". Причиной станут ремонтные работы, сообщили в пресс-службе метрополитена.

На время закрытия все услуги центра перенесут в кассы станций подземки. Там пассажиры смогут подать документы на оформление именных льготных БСК с фотографией, а также заменить поврежденные, утерянные или нечитаемые проездные.

О сроках завершения ремонта и возобновления работы центра метрополитен сообщит дополнительно.

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Фото: Piter.TV