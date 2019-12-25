В Осиновой Роще восстановят прямой автобусный маршрут до метро "Проспект Просвещения"

Власти приняли решение об улучшении транспортного сообщения в микрорайоне.

После обращений жителей и депутата Законодательного собрания Александра Ходоска власти приняли решение об улучшении транспортного сообщения в микрорайоне Осиновая Роща. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, проблему прорабатывали совместно с областным комитетом и администрацией Выборгского района.

Главным изменением станет восстановление автобусного маршрута № 448 "Юкки, Клубный посёлок — станция метро „Проспект Просвещения"", который ранее обеспечивал жителям прямое сообщение с метрополитеном. Комитет по транспорту Ленинградской области повторно объявил конкурс на право осуществления перевозок по этому направлению 25 августа, итоги которого планируется подвести 25 сентября.

Кроме того, с 14 сентября будет усилено движение по действующему маршруту № 148 "А.С. „Заречная ул." — станция метро „Проспект Просвещения"". На линию выйдут два дополнительных автобуса, благодаря чему интервал движения в течение дня сократится с 8–17 минут до 7–15 минут.

Ранее мы сообщили о том, что названы самые популярные маршруты наземного транспорта Петербурга за лето.

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга