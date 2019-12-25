В Ленобласти задержали мужчину после нападения с ножом на четырех человек

В Вистино мужчина ранил ножом четырех жильцов общежития и скрылся.

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в нападении на четырех постояльцев общежития в деревне Вистино. В результате произошедшего четверо мужчин получили ножевые ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Сообщение о происшествии поступило в полицию накануне. По предварительным данным, злоумышленник напал на жильцов общежития и ранил их ножом. Всех пострадавших госпитализировали. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

После нападения подозреваемый завладел ключами от автомобиля одного из потерпевших и уехал на его машине. Однако скрыться ему не удалось: автомобиль съехал в кювет. Мужчина оставил машину и попытался спрятаться в лесополосе. Для его поиска сотрудники полиции выставили посты по периметру.

В ходе розыскных мероприятий подозреваемого заметили сотрудники Госавтоинспекции. По данным полиции, в руках у мужчины находился нож. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего задержали фигуранта. При этом мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции.

В отношении задержанного также возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мошенники в России стали маскировать вирусные приложения под бонусную программу АЗС.

Фото: Piter.tv