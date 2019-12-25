В Выборгской поликлинике обновили рентген-кабинет и установили новый аппарат

Поликлиника Выборга получила отечественный комплекс для рентгена и флюорографии.

В Выборгской городской поликлинике завершилась модернизация кабинета лучевой диагностики. Медучреждение получило отечественный рентгеновский комплекс "РЕНЕКС КРДЦ", который объединяет функции рентгенографии и флюорографии. Оборудование приобрели за счет бюджета Ленинградской области.

Перед установкой аппарата кабинет на 3-м этаже здания капитально отремонтировали. В помещении заменили инженерные коммуникации, обновили отделку и установили специальные рентгенозащитные двери. Работы позволили привести кабинет в соответствие с действующими требованиями безопасности.

Новый комплекс рассчитан на широкий спектр исследований. С его помощью специалисты смогут обследовать органы грудной клетки, костно-суставную систему и брюшную полость, а также проводить исследования в гастроэнтерологии, урологии и гинекологии.

Оборудованием можно управлять из отдельной пультовой. За счет мобильности излучателя снимки выполняются в разных проекциях без необходимости менять положение пациента. Это особенно важно при обследовании пожилых людей и граждан с ограниченной подвижностью.

Обновленный кабинет во время рабочего визита посетил председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Фото: Комитет по здравоохранению Ленинградской области