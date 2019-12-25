Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию судно

До проведения проверки сухогруз пересек территориальные воды России.

Погранслужба России задержала в Финском заливе грузовое судно Västerbotten, которое следовало под флагом Кипра в эстонский порт Силламяэ. Об этом сообщило ERR.

По данным сервиса VesselFinder, после задержания судно стояло на российских территориальных водах. Департамент полиции и погранохраны Эстонии позже заявил, что Västerbotten снова начал движение.

Согласно маршруту, перед проверкой сухогруз прошёл через территориальное море России. При этом между РФ, Эстонией и Финляндией действует договорённость, позволяющая судам использовать этот участок. Однако любое прибрежное государство может организовать проверку находящееся там судна.

В то же время в Латвии начались учения Namejs-2026, в ходе которых отрабатывается захват российских гражданских судов в акватории Балтийского моря.

Ранее мы сообщали, что транспортные полицейские в Петербурге обнаружили судно, которое нарушило законодательство о тишине.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)