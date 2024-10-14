  1. Главная
Сегодня, 17:32
В акватории Малой Невы выявлен теплоход, нарушивший закон о тишине

В ходе проверки стражи порядка задержали капитана.

Транспортные полицейские в Петербурге выявили в акватории Малой Невы судно, которое нарушило законодательство о тишине. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Ночью 29 сентября на реке был обнаружен теплоход с громкой музыкой. В ходе проверки стражи порядка задержали капитана. По словам мужчины, контроль уровня шума не соблюли во время праздничного мероприятия. 

В действиях должностного лица усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 8 Закона города от 12.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в Петербурге". Материалы передадут в территориальный отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: в акватории Свири баржа навалилась на шлюзовые ворота. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

