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Благоустройство набережной Малой Невы на Петровском острове завершено
Сегодня, 10:36
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Благоустройство набережной Малой Невы на Петровском острове завершено

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Общая протяженность прогулочного маршрута составляет более 300 метров.

Благоустройство набережной Малой Невы на Петровском острове в Петербурге завершилось. Работы вел застройщик Setl Group, сообщили Piter.TV в пресс-службе компании 14 октября. 

Вдоль береговой линии появились извилистая дорожка, сад камней и луговые травы. Общая протяженность прогулочного маршрута составляет более 300 метров. 

Сделано три вида покрытия: набивное на дорожках для пешеходов, пошаговые дорожки из тротуарной плитки и посевной газон из многолетних трав. Также высажены взрослые деревья возрастом около 15 лет: сосны, повислые березы, рябины, и молодые горные сосны, ирга, спирея, карликовые березы, крылатый бересклет, песчаная вишня.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове завершилась замена высохших лиственниц. 

Фото: пресс-служба Setl Group

Теги: малая нева, петровский остров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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