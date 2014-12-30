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На Васильевском острове завершилась замена высохших лиственниц
Сегодня, 10:42
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На Васильевском острове завершилась замена высохших лиственниц

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Вместо 14 погибших деревьев высадили столько же молодых и здоровых саженцев.

На 6-й и 7-й линиях Васильевского острова завершилась замена высохших лиственниц. Об этом рассказали в tg-канале "Комфортный Петербург" накануне. 

Вместо 14 погибших деревьев высадили столько же молодых и здоровых саженцев лиственницы сибирской. В процессе участвовал вице-губернатор города Евгений Разумишкин. 

Новые деревья были посажены с соблюдением всех необходимых агротехнических требований. Специалисты подготовили почву, установили специальные опоры для молодых саженцев и тщательно полили территорию. 

Благоустройство участка продолжится. В следующем году планируется замена устаревших инженерных коммуникаций. А завершающим штрихом станет реконструкция плиточного покрытия. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцы высадили 20 ив на проспекте Народного Ополчения. 

Фото: Telegram / Комфортный Петербург 

Теги: васильевский остров, лиственницы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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