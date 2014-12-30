На Васильевском острове завершилась замена высохших лиственниц

Вместо 14 погибших деревьев высадили столько же молодых и здоровых саженцев.

На 6-й и 7-й линиях Васильевского острова завершилась замена высохших лиственниц. Об этом рассказали в tg-канале "Комфортный Петербург" накануне.

Вместо 14 погибших деревьев высадили столько же молодых и здоровых саженцев лиственницы сибирской. В процессе участвовал вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Новые деревья были посажены с соблюдением всех необходимых агротехнических требований. Специалисты подготовили почву, установили специальные опоры для молодых саженцев и тщательно полили территорию.

Благоустройство участка продолжится. В следующем году планируется замена устаревших инженерных коммуникаций. А завершающим штрихом станет реконструкция плиточного покрытия.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы высадили 20 ив на проспекте Народного Ополчения.

Фото: Telegram / Комфортный Петербург