В этот момент женщина находилась буквально в двух шагах от дочери.

Инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел 18 ноября на Васильевском острове в Петербурге. Мужчина хотел увести восьмилетнюю девочку прямо на глазах у ее матери, рассказала в своих соцсетях местная жительница.

По ее словам, это произошло в ресторане Burger King на Среднем проспекте. В этот момент женщина находилась буквально в двух шагах от дочери. Ситуация могла закончиться крайне плохо, если бы не своевременная реакция одного из посетителей. Молодой человек не остался в стороне и оперативно вмешался, не дав злоумышленнику увести девочку.

Теперь семья намерена обратиться в полицию и подать официальное заявление. При этом действия мужчины попали на записи камер видеонаблюдения. Вероятно, это может помочь правоохранителям установить личность и мотивы подозреваемого.

Ранее мы сообщали, что женщина похитила ребенка у бывшего мужа в Пулково.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)