Женщина похитила ребенка у бывшего мужа во время драки в Пулково

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в аэропорту Пулково. Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу, между мужчиной и женщиной произошла ссора, переросшая в драку, и последняя похитила годовалого ребенка из коляски, после чего скрылась. Оппоненты приходятся друг другу бывшими супругами.

Предварительно, участники конфликта спорят об опеке над общим сыном на протяжении длительного времени. Мужчина вернулся из Дубая с новой женой. Также у него украли мобильный телефон за 110 тыс. рублей, пишет 78.ru.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Фото: Piter.TV