В Петербурге задержали кредиторов за похищение бизнесмена

Задержаны четверо выходцев с Кавказа.

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска совместно с ФСБ при поддержке Росгвардии задержали четырех выходцев с Кавказа, подозреваемых в вымогательстве и похищении предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, 22 сентября предпринимателю позвонил неизвестный и потребовал встретиться для обсуждения долга его брата. Встреча прошла в одном из ресторанов быстрого питания во Всеволожске, где бизнесмену предъявили требование выплатить 2 400 000 руб. После отказа ему пригрозили расправой.

Участники конфликта снова встретились — уже в ресторане на Бассейной улице. Во время "разборки" подозреваемые предложили снизить сумму долга, но после отказа заявили, что долг увеличен до 4,8 млн руб., и потребовали переоформить автомобиль "Мерседес С180" в счет выплат.

Злоумышленники посадили мужчину в автомобиль, отвезли домой за документами и забрали транспортное средство. После освобождения пострадавший обратился в полицию.

15 октября оперативники провели задержание четырех подозреваемых, включая двоих "авторитетов", к которым предприниматель ранее обращался за помощью. Возбуждены уголовные дела по статьям 163, 162 и 126 УК РФ — "вымогательство", "разбой" и "похищение человека". Следственные действия продолжаются.

Скриншот видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти