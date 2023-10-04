Врачи совершили прорыв и спасли пациентку от рака убивающего за 3 месяц

Тюменские онкологи и специалисты НМИЦ онкологии имени Блохина применили иммунотерапию, не входящую в стандартные протоколы. После двух лет лечения болезнь 67-летней пациентки отступила.

В Тюмени онкологи первыми в России смогли найти лечение для редкого типа рака щитовидной железы. Об этом рассказало региональное правительство в мессенджере Max. Эта болезнь является одной из самых тяжелых и обычно приводит к смерти через три-пять месяцев после постановки диагноза.

67-летняя женщина обратилась к тюменским специалистам с новообразованием размером около 10 сантиметров. Пациентке поставили диагноз — анапластический рак щитовидной железы. Прогнозы были неблагоприятными. Женщина страдала от болей в голове и шее, опухоль поражала новые ткани. Ее отправили в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

Заведующая отделением опухолей головы и шеи "Медицинского города" Динара Вонтлая рассказала, что были проведены молекулярно-генетические исследования и иммуногистохимия. Медики провели индукционную химиотерапию и курс химиолучевой терапии, но все было тщетно. Пациентка уже потеряла способность питаться через рот.

Тогда было принято решение о назначении иммунотерапии. Эта терапия не входит в стандартные протоколы лечения данного типа рака. На протяжении двух лет женщину лечили этим методом, и болезнь отступила. Сейчас пациентка самостоятельно принимает пищу и может дышать.

Ранее главный врач поликлиники №40 рассказал о развитии системы здравоохранения в Петербурге.

Фото: Piter.TV