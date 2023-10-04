В Госдуму внесли законопроект о минимальном тарифе на содержание жилья

Регионы смогут устанавливать нижнюю планку платежа, ниже которой собственники не смогут опуститься даже решением общего собрания. Инициатива может привести к росту сумм в квитанциях, особенно в старых домах.

В Госдуму поступил законопроект, который предлагает дать регионам право самостоятельно определять минимальный размер тарифа на содержание жилья в многоквартирных домах. Даже если собственники квартир решат на общем собрании снизить плату, опускаться ниже установленной региональной планки будет запрещено.

Авторами документа выступили члены Законодательного собрания Вологодской области и сенатор Евгений Богомазов. По их мнению, действующая система часто приводит к тому, что жильцы стараются минимизировать ежемесячные расходы, а управляющие компании соглашаются на заниженные тарифы. В результате собранных средств не хватает даже на базовые работы по обслуживанию дома. Это особенно заметно в старых зданиях, где инженерные сети требуют постоянного внимания и дополнительных вложений.

Согласно проекту, минимальный тариф будут устанавливать региональные власти на основе единых методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне. Жильцы смогут по своему желанию увеличить размер платы, но снизить ее ниже регионального минимума уже не получится. В некоторых регионах это может привести к росту сумм в квитанциях, особенно для тех домов, где раньше тариф был минимальным.

