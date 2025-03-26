Врачи отреагировали на миф о пользе душа в темноте для борьбы с бессонницей

Медики признают, что принятие душа и уменьшение освещения по отдельности помогают расслабиться.

Новый лайфхак для борьбы с бессонницей, набирающий популярность в сети, предполагает прием душа в темноте перед сном. Однако, по мнению врачей Марии Хосе Мартинес Мадрид и Аньяны Лопес, научных исследований, подтверждающих эффективность именно такой комбинации, нет. При этом медики знают, что два отдельных фактора — уменьшение освещения ночью и принятие душа перед сном — действительно могут способствовать отдыху. Об этом передает передает HuffPost..

Лопес допускает, что лайфхак может иметь косвенный положительный эффект. Сосредоточение на звуке воды или запахе мыла помогает человеку расслабиться и отвлечься от навязчивых мыслей. Мадрид добавила, что для достижения расслабляющего эффекта душ должен быть теплым. Слишком горячая или холодная вода, наоборот, активизирует организм. Вместо того чтобы пытаться "заставить" мозг уснуть после ночного пробуждения, рекомендуется применять дыхательные упражнения.

Фото: freepik (user18526052)