Жители Петербурга сдали 68,5 тонны ламп, лекарств и покрышек

Специалисты обработали более 530 обращений жителей и совершили 28 выездов. Среди собранных отходов — нефтесодержащие, ртутные, батарейки, люминесцентные лампы, лекарства, покрышки и бытовая техника.

Более 68 тонн опасных отходов собрали экослужбы Петербурга за неделю с 18 по 24 мая. Городские аварийные экологические службы обработали более 530 обращений от жителей. Команда ГБУ "Экострой" провела 28 выездов, из которых 21 был связан с осмотрами мест ртутного загрязнения.

В пресс-службе комитета по природопользованию уточнили, что в результате мероприятий собрали более 350 килограммов нефтесодержащих отходов, 3 килограмма отходов, содержащих ртуть, а также 2 медицинских термометра и 2 люминесцентные лампы.

Специалисты СПб ГКУ "Пиларн" совершили 10 выездов для проверки информации о возможных разливах нефти. Активной пеной обработали несколько водных объектов города, включая Матисов канал, Дудергофский канал, реку Неву в районе Дворцовой набережной и другие.

Жители города могут сдать опасные отходы в рамках специальной программы. За неделю специалисты приняли 68,5 тонны опасных отходов, включая люминесцентные и светодиодные лампы, ртутные термометры, батарейки, бытовую химию, лекарственные препараты, автомобильные покрышки и технику. Также проводились работы по очистке водных объектов от загрязнений и мусора. В результате вывезли 27 кубических метров отходов.

