Из Петербурга вывезли 25 тысяч кубометров мусора за время субботников

Вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил, что в рамках подготовки к 81-й годовщине Победы вывезли 25 тысяч кубометров мусора и высадили 240 тысяч цветов. В субботниках участвовали около 200 тысяч горожан.

Итоги весеннего месячника подвел вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург". По его словам, результаты получились неплохими, масштабными по объему работ и вовлеченности горожан. В рамках подготовки к 81-й годовщине Победы благоустроили 300 миллионов квадратных метров территории. Из них 54 миллиона — внутри кварталов, 20 миллионов — придомовые территории.

Вывезли около 25 тысяч кубометров мусора. Помыли остановочные павильоны, подготовили парки и скверы. Урны привели в порядок: где-то заменили, а где-то увеличили их вместимость. Садовники привели в порядок 55 миллионов квадратных метров садов и парков и высадили около 240 тысяч цветов. В субботниках участвовали около 200 тысяч человек. Вместе с муниципалитетами они привели в порядок спортивные и детские площадки, покрасили и отремонтировали их. Вице-губернатор отметил, что город готов к весенне-летнему сезону.

