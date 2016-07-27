В Петербурге планируют завершить лечение американки с маской Бэтмена

Врачи Петербурга планируют завершить лечение американки Луны Феннер, которая родилась с крупным новообразованием на лице, в 2026 году. 27 мая девочке выполнили операцию по установке четырех тканевых экспандеров для растяжения здоровой кожи. Об этом журналистам сообщила доктор медицинских наук, руководитель Центра лечения гигантских невусов, пластической, реконструктивной хирургии Ольга Филиппова.

Филиппова рассказала, что сейчас идет третий этап хирургического лечения, который планируется как завершающий. Примерно через два месяца Луна будет с абсолютно чистой, здоровой кожей на лице, без остатков невуса и рубцов. Каждый этап состоит из двух операций. В этот раз имплантировали четыре тканевых экспандера.

Операция длилась почти четыре часа. Один экспандер имплантировали в теменную область из-за рубцовой алопеции и деформированной линии роста волос. Еще один экспандер установили в мягкие ткани лба, и два — в мягкие ткани боковых поверхностей лица. Через два месяца количество здоровой кожи увеличится, что позволит врачам выполнить пластику. В планах специалистов окончательно убрать остатки невуса в центральной зоне лица, удалить рубцы с верхнего века и выполнить пересадку кожи.

Через год Луне можно будет сделать лазерную шлифовку, чтобы кожа стала абсолютно гладкой. Однако эта процедура зависит от желания семьи, возможно, они решат провести ее уже по месту жительства. Врачи будут рекомендовать ребенку ежегодные осмотры у онколога-дерматолога, что также можно сделать в США. Филиппова добавила, что Луна очень полюбила Петербург и хочет здесь остаться. Девочка и ее подруга Деми, которая также проходит лечение в центре, считают Петербург самым красивым городом в мире и уже сообщили родителям, что собираются жить здесь.

Фото: ВКонтакте / Гигантский Невус | Лечение (архив)