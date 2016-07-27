В День города на Исаакиевской площади расцвёл сад-трансформер

В День города, 27 мая, на Исаакиевской площади в Петербурге торжественно открыли обновлённый сад-трансформер. Пространство в самом центре города превратилось в настоящий цветущий оазис с многолетней историей и новыми интересными возможностями.

Сад-трансформер — современная интерпретация традиций городского садоводства, заложенных ещё при Петре I. Он разбит в специальных мобильных кадках и фитомодулях, а не в открытом грунте. Такой подход позволяет создавать полноценные зелёные зоны в сердце исторического центра, не нарушая его архитектурный слой и старинное мощение. После завершения сезона все деревья и кустарники будут пересажены в городские парки и скверы.

В 2026 году концепция сада вышла на новый уровень — он заметно расширился и теперь занимает не только традиционную территорию на Синем мосту, но и пространство вокруг памятника императору Николаю I. Всего на площади высадили 304 дерева, 200 кустарников и более 7 000 цветов. Вокруг памятника Николаю I использовали растения, связанные с историей дома Романовых. Основой композиции стали белая сирень и белые розы. По замыслу создателей, первую половину лета здесь будет царить аромат сирени, а вторую — роз и гортензий. Главной новинкой этого года стали просветительские экскурсии, которые помогут увидеть знакомые шедевры — Исаакиевский собор, Мариинский дворец, гостиницу "Астория" — в новом, "зелёном" обрамлении.

У нас сегодня главное два направления в туризме: это развитие экологических маршрутов, и нам повезло, нам можно сочетать эти маршруты и внутри города, и в пригородных районах. Но и, конечно же, это формат показа туристам комфортной благоустроенной городской инфраструктуры. Это новое направление, оно популярно во всём мире и по всей нашей стране. Туристы сегодня выбирают комфортную инфраструктуру для своего пребывания, поэтому нам совершенно повезло у нас очень много таких объектов и проектов. Каждый год мы будем бесплатным экскурсиям внимание уделять. Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга

Специальные бесплатные экскурсии по саду-трансформеру будут проводиться каждую пятницу в 16:00. Записаться на прогулку можно через туристско-информационный портал Visit Petersburg в социальной сети ВКонтакте.

Фото: Piter.TV