Ретропоезд доставит петербуржцев в Гатчину 6 июня
Сегодня, 17:12
Гатчинский дворец отметит 260-летие.

Ретропоезд доставит жителей Петербурга на юбилей Гатчинского дворца от Балтийского вокзала 6 июня, сообщили 27 мая в АО "СЗППК". Достопримечательность отметит 260-летие. 

В следующую субботу состав отправится в 14:15 и прибудет в Гатчину в 15:18. Обратный поезд запланирован на 15:45, прибытие в Северную столицу – в 16:52. 

Не упустите возможность отправиться в путешествие на ретропоезде и провести день среди исторических интерьеров, цветущих парков и событий большой юбилейной программы Гатчинского дворца!

Пресс-служба РЖД 

Ранее мы рассказывали о том, что из Севастополя в Москву отправился "Театральный поезд". Проект посвятили юбилею Союза театральных деятелей. Продлится путешествие 35 дней. 

Фото: пресс-служба АО "СЗППК" 

