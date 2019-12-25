Ретропоезд доставит петербуржцев в Гатчину 6 июня

Ретропоезд доставит жителей Петербурга на юбилей Гатчинского дворца от Балтийского вокзала 6 июня, сообщили 27 мая в АО "СЗППК". Достопримечательность отметит 260-летие.

В следующую субботу состав отправится в 14:15 и прибудет в Гатчину в 15:18. Обратный поезд запланирован на 15:45, прибытие в Северную столицу – в 16:52.

Не упустите возможность отправиться в путешествие на ретропоезде и провести день среди исторических интерьеров, цветущих парков и событий большой юбилейной программы Гатчинского дворца!

