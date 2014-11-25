Из Севастополя отправился "Театральный поезд"
Сегодня, 16:20
Актеры выступают на остановках по пути.

"Театральный поезд" отправился из Севастополя в Москву. Сегодня там состоялась церемония запуска южного маршрута. Первыми пассажирами стали актеры севастопольских театров. Об этом пишет пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".

Всероссийский проект "Театральный поезд" посвятили юбилею Союза театральных деятелей. Артисты в образах Антона Чехова и Льва Толстого напомнили зрителям, что 150 лет назад в Севастополь приехал первый пассажирский поезд. Уточняется, что путешествие продлится 35 дней, на маршруте – 17 остановок. 

Следующая будет в Краснодаре. Посетить спектакли на вокзалах можно бесплатно. Артисты уже выступили на вокзале Симферополя. Кроме того, внутри поезд оформили в особом стиле. Так, вагон-ресторан выглядит как буфет императорского театра.

Ранее сообщалось, что к юбилею Петербурга комитет по благоустройству украсил технику.

Фото: Макс / Гранд Сервис Экспресс 

