Ученые разработали устройство для защиты транспорта и сооружений при ударах

Устройство для защиты транспорта при столкновениях и ударах разработали ученые Тверского государственного технического университета. Причем применить механизм можно и для сооружений. Об этом пишет ТАСС.

Разработка легко монтируется и способно служить защитой на инфраструктурных объектах. Она выполнена в форме полусферы, которые закреплены на сетчатой основе. По словам ученых, устройство может поглощать ударные нагрузки и снижать степень повреждений при авариях.

Конструкция предусматривает возможность многослойной укладки элементов защиты. Кроме того, ее довольно просто смонтировать и, если необходимо, произвести ремонт. Технология получила патент России.

