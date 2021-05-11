Транспортные вузы начали начислять допбаллы участникам трудовых отрядов подростков

Абитуриентам добавят пять баллов.

Транспортные вузы России начали начислять дополнительные баллы участникам трудовых отрядов подростков при поступлении. Речь идет об Омском и Приволжском государственных университетах. Об этом пишет Минтранс РФ.

Так, Омский и Приволжский государственные университеты путей сообщения добавят пять баллов абитуриентам, которые принимают участие в отрядах. Это будет необходимо подтвердить документами. Вопросы можно задать по номеру 8(800)770-01-17.

Отметим, что участники трудового отряда получают официальную зарплату по трудовому договору. Например, помощниками дежурных по вокзалу подростки могут работать в 46 регионах страны. Ребята взаимодействуют с пассажирами, помогают им ориентироваться и следят за чистотой. В этом году на 71 вокзале задействуют 500 человек.

Уточняется, что инициатива направлена на развитие профориентации и поддержку подростков, которые получили первый трудовой опыт в транспортной отрасли.

