Транспортные вузы начали начислять допбаллы участникам трудовых отрядов подростков

Транспортные вузы России начали начислять дополнительные баллы участникам трудовых отрядов подростков при поступлении. Речь идет об Омском и Приволжском государственных университетах. Об этом пишет Минтранс РФ.
Так, Омский и Приволжский государственные университеты путей сообщения добавят пять баллов абитуриентам, которые принимают участие в отрядах. Это будет необходимо подтвердить документами. Вопросы можно задать по номеру 8(800)770-01-17.
Отметим, что участники трудового отряда получают официальную зарплату по трудовому договору. Например, помощниками дежурных по вокзалу подростки могут работать в 46 регионах страны. Ребята взаимодействуют с пассажирами, помогают им ориентироваться и следят за чистотой. В этом году на 71 вокзале задействуют 500 человек.
Уточняется, что инициатива направлена на развитие профориентации и поддержку подростков, которые получили первый трудовой опыт в транспортной отрасли.
Ранее сообщалось, что в России предложили компенсировать затраты на дорогу абитуриентам из сел.
Фото: Magnific
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все