Петербургские единороссы избрали делегатов на федеральный съезд партии

На XLI конференции регионального отделения утвердили победителей праймериз и определили задачи на 2026 год. В предварительном голосовании приняли участие более 250 тысяч горожан.

В историческом парке "Россия – моя история" 16 июня прошла XLI конференция петербургского регионального отделения "Единой России". Участники подвели промежуточные итоги работы, избрали делегатов на федеральный съезд партии и обсудили ключевые задачи на 2026 год.

В предварительном голосовании приняли участие более 250 тысяч петербуржцев — на четверть больше, чем пять лет назад. Среди победителей праймериз — 16 участников специальной военной операции. Списки кандидатов направлены в Президиум Генерального совета партии.

В отделении партии заявили, что те, кто делом доказал преданность Родине, теперь применят свой опыт в законотворчестве. Впереди — ещё две конференции, в июле и августе, на которых выдвинут кандидатов в Законодательное собрание и утвердят программу развития города. Выборы в Госдуму, ЗакС и муниципалитеты пройдут в сентябре.

В пятёрку общегородского списка "Единой России" вошли спикер Заксобрания Александр Бельский, командир Ленинградского полка Михаил Коган, сенатор Андрей Кутепов, глава исполкома ОНФ в Петербурге Екатерина Кондратьева и лидер фракции в Заксобрании Павел Крупник.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бельский назвал футбольный матч блокадного Ленинграда примером мужества для поколений.

Фото: Telegram / Александр Бельский