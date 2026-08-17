Инженерный вызов и мистика: история Литейного моста от плашкоутов до "русского света"

Первоначально мост был наплавным – его возвели практически одновременно с прокладкой самого проспекта для связи Петербурга с бурно растущей промышленной Выборгской стороной.

История переправы в створе современного Литейного проспекта уходит корнями в глубокую древность. На пути из новгородских земель к шведским (например, в Выборг) здесь всегда существовал перевоз, поэтому появление постоянной магистрали было лишь вопросом времени. Журналист Сергей Кормилицын рассказал об истории переправы, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Первоначально мост был наплавным – его возвели практически одновременно с прокладкой самого проспекта для связи Петербурга с бурно растущей промышленной Выборгской стороной. Плашкоутная конструкция была проста в разводке, но абсолютно беззащитна перед стихией. В апреле 1865 года переправу уничтожил внезапный ледоход. Примечательно, что на зиму такие мосты обычно разбирали, однако в тот год случилась редкая аномалия: сначала пошла местная шуга, а следом за ней — мощный ладожский лёд.

После трагедии городская Дума рассматривала множество проектов, включая сложный вариант с двумя разводными пролетами у берегов. Однако император утвердил более классическую арочную схему. При этом условия контракта вызвали вопросы у современников: металл разрешалось закупать только в Англии и Германии, хотя отечественная сталь нужного качества уже производилась в избытке, что позволяло подрядчикам существенно обогатиться на импорте.

Литейный мост заложили 30 августа 1875 года, и строительство сразу превратилось в череду катастроф. Несмотря на опыт возведения Дворцового моста, инженеры столкнулись с непредвиденными трудностями: на дне обнаружили затонувшую баржу с камнем, мешавшую установке кессонов. Донный грунт оказался непредсказуемым и местами напоминал густой кисель. Кроме того, Нева активно сопротивлялась работам: резкие подъемы воды затапливали опоры, которые постоянно проседали.

Стройка сопровождалась массовой гибелью людей. За четыре года работ утонуло или погибло при обвалах более полусотни человек из полутора тысяч строителей. Это породило мрачные слухи о языческом капище на берегу, идолы которого требуют кровавой дани. Из-за постоянных аварий смета выросла в полтора раза – до пяти миллионов рублей, но задержка сдачи объекта составила всего один месяц. В конце сентября 1879 года мост открыли.

Новая переправа соединила берега пятью арочными пролётами и одним поворотным разводным механизмом. Разводка осуществлялась вручную бригадой из восьми человек, зато освещение стало технологическим прорывом. Здесь установили дуговые лампы Павла Яблочкова – знаменитый "русский свет". Газовое лобби яростно сопротивлялось прогрессу, и через десять лет фонари всё же заменили на газовые, но первое десятилетие мост сиял электричеством.

В своем первоначальном виде сооружение простояло до реконструкции 1966 года. Тогда старые пролёты заменили на современные, расширив их на 10 метров, построили транспортные развязки и переделали разводной механизм в подъёмный. А вот опоры XIX века решили не трогать – они оказались настолько прочными, что выдержали даже столкновение с сухогрузом "Каунас" в 2002 году. Легендарные перила с русалками и гербовыми щитами также сохранились. Благодаря реконструкции пропускная способность увеличилась, а фарватер стал удобнее, создав облик моста, к которому привыкли современные петербуржцы.

Ранее мы сообщили о том, что движение по Литейному мосту стало быстрее и безопаснее после завершения ремонта.

Фото: Piter.TV