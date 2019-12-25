Более тысячи жителей Ленобласти помогли создать 126,7 гектара нового леса

В Ленобласти высадили 266 770 деревьев

В Ленинградской области состоялась осенняя акция "Сохраним лес". Участники мероприятия высадили 266 770 сеянцев хвойных пород на 28 участках, расположенных во всех районах региона. К посадке деревьев присоединились более тысячи человек, среди них сотрудники Молодежного совета ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Работы по восстановлению лесов в регионе проводят дважды в год - весной и осенью. В посадках участвуют жители Ленинградской области, семьи с детьми и трудовые коллективы. Центральной площадкой акции стало Лисинское учебно-опытное лесничество. Оно связано с историей развития отечественного лесоводства: здесь был основан первый в России Лесной корпус. На территории лесничества участники высадили 8000 сеянцев ели европейской. Работы прошли на участке площадью четыре гектара.

Всего в результате осенней акции новый лес появился на территории площадью 126,7 гектара. Ленинградская область сохраняет высокие показатели по восстановлению лесов. В 2025 году регион выполнил установленный показатель по лесовосстановлению на 103,3 % в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

В МЧС Ленинградской области напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Жителей призвали не оставлять непотушенные костры и не сжигать сухую траву.

Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти